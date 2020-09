Burgemeester Bart Dochy (CD&V) heeft twijfels bij regeerakkoord Erik De Block

30 september 2020

15u00 1 Ledegem Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Bart Dochy (CD&V) van Ledegem heeft zijn twijfels over het federaal regeerakkoord. “Als zeven partijen in twee weken tijd tot een akkoord komen, kan dat akkoord niet zeer beredeneerd zijn”, oordeelt hij.

In een interview voor De Krant van West-Vlaanderen haalde Bart Dochy vorige week aan dat zijn partij CD&V beter niet in een regering zonder Vlaamse meerderheid zou stappen. Nu is de Vivaldi-regering toch een feit. Na zijn uitspraken van vorige week kreeg de burgemeester van de partijtop van CD&V geen reacties. “Ik had mijn mening intern al een paar keer aangekaart. Men was dus niet verrast. Ik kreeg van veel collega-burgemeesters steunbetuigingen.” Hij blijft een tegenstander en heeft ook weinig vertrouwen in het regeerakkoord. “Ik ben niet verrast dat het regeerakkoord er zo snel kwam, maar vraag me wel af hoe sterk de inhoud is.” Zelf kreeg hij nog niet de kans om het te lezen. “We hebben nog maar pas de link gekregen. Vanavond is er al een digitaal partijcongres, dus heb ik een paar uren tijd om het document te bekijken. Ik prijs me gelukkig dat ik niet in het federaal maar in het Vlaams parlement zit, dat uitpakt met een mooi relanceplan.”