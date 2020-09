Bulldozer vat vuur: bestuurster kan voertuig nog netjes buiten woonzone rijden Hans Verbeke

23 september 2020

12u10 2 Ledegem Voor de derde keer in tien jaar tijd is een echtpaar veehouders uit Rollegem-Kapelle een bulldozer verloren door brand. Telkens gebeurde dat tijdens het rijden. “Toen ik kleine vlammen zag voor me, reed ik temidden de huizen”, zegt Davine Neirynck. “Gelukkig kon ik nog wat verder rijden, weg van de bewoning.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Davine Neirynck reed woensdagvoormiddag langs de Rennevoortstraat in de richting van het veeteeltbedrijf dat ze in dezelfde straat runt met haar man, Robrecht Degroote. “Net voor het kruispunt met de Knokstraat zag ik plots vlammetjes voor me, aan de arm van de bulldozer”, vertelt ze. “Die werden alsmaar groter. Ik besefte dat het gevaarlijk was om op die plek te stoppen, omdat er veel woningen in de onmiddellijke omgeving staan. Gelukkig kon ik nog wat verder rijden. Van zodra ik een veilige plek had bereikt, zette ik de bulldozer stil. In geen tijd stond het voertuig in lichterlaaie.”

Omweg

Blussers van de posten Ledegem en Lendelede snelden ter plaatse, al verliep dat iets minder vlot. Werken in het begin van de Rennevoortstraat dwongen de brandweerwagens tot een omweg. Eens ter plaatse, was het vuur snel onder controle. Alleen de steeds opnieuw vuur vattende brandstof baarde nog even zorgen. De bulldozer ging volledig verloren. Door het incident was de Rennevoortstraat plaatselijk een hele tijd afgesloten voor alle verkeer.

Derde keer

“Da’s nu al de derde bulldozer in tien jaar die vuur vat”, zucht Robrecht Degroote, die ter plaatse kwam met een ander exemplaar. “We hebben er twee en gebruiken die vrij intensief. Dit komt dus bijzonder ongelegen. Tien jaar geleden had ik dit ook al eens voor, toen op het kruispunt van de Rijksweg met de Hoogleedsesteenweg in Roeselare. Ik kwam van een klusje in Gits toen er plots brand uitbrak. Ik kon de bulldozer probleemloos aan de kant zetten maar het ding brandde helemaal uit. Enkele jaren nadien gebeurde net hetzelfde, hier wat verderop in de Rennevoortstraat. Toen was de schade minder groot. En nu gebeurt dit. Niet te geloven, bijna.”