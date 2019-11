Broer van poetsvrouw komt “hoge Mercedes” pikken bij bejaarden Patrick Lefelon

20 november 2019

18u13 0 Ledegem Het openbaar ministerie heeft acht jaar cel gevorderd voor Rúben S.F. (27), die vervolgd wordt voor een brutale home invasion bij een bejaard echtpaar in Edegem. De Portugees is de broer van hun poetsvrouw en was bij het koppel van 74 al enkele klusjes komen opknappen.

De slachtoffers zaten op 20 mei 2019 naar de televisie te kijken toen er plots een gemaskerde man langs de schuifdeur naar binnen kwam. Hij bedreigde de zeventigers met een mes en eiste geld. De slachtoffers gaven hem 4.000 euro, waarna de overvaller ook de sleutels van de “hoge Mercedes” eiste.

Ze werden daarna geboeid aan handen en polsen en opgesloten in de garage. Voordat hij met hun auto wegreed, dreigde hij er nog mee hen te zullen doden als ze te snel de politie verwittigden. Het echtpaar kon zich bevrijden en alarm slaan.

Hoge en lage Mercedes

De slachtoffers vermoedden dat de dader hen kende. Zo wist hij bijvoorbeeld dat ze twee Mercedessen hadden, een “hoge” en een “lage”. De verdenking viel al snel op de broer van hun poetsvrouw. Rúben S.F. was eerder die dag nog langs gekomen om een klusje op te knappen en had de schuifdeur, die altijd op slot zat, kunnen open doen.

Uit het telefonie-onderzoek bleek dat de beklaagde na de feiten naar Portugal was gevlucht. Ook de gestolen Mercedes kon via het trackingsysteem naar Portugal gevolgd worden. Rúben S.F. werd daar op 7 juni opgepakt en uitgeleverd aan ons land.

“Deze feiten zijn van de ergste soort en zeer traumatiserend. Beide slachtoffers zijn hartpatiënten en de dame verkeerde zelfs een tijdje in levensgevaar. Beklaagde mag van geluk spreken dat de stress haar niet fataal werd”, sprak de procureur.

Rúben S.F. betwistte de feiten niet. “De echtgenote van mijn cliënt had hem kort daarvoor verlaten voor zijn beste vriend, waardoor hij ook geen contact meer had met zijn dochter. Hij was alles kwijt en wilde terug naar Portugal gaan. Maar daarvoor had hij een auto en geld nodig. Hij beseft dat hij zwaar in de fout ging”, pleitte advocaat Johan John Mees.

De slachtoffers eisen een schadevergoeding. Het hartprobleem van de vrouw is door de feiten verergerd.

Vonnis op 4 december