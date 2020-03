Briljanten feest voor Jeannie en Palmer Het echtpaar Palmer Temperman en Jeannie Daels uit het Dorpsplein mochten klinken op 65 jaar huwelijksgeluk. Geert Van Gheluwe

09 maart 2020

16u41 4

Jeannie is geboren in Moorsele op 26 april 1933 als oudste in een gezin van 3 kinderen. Jeannie, die officieel Suzanna heet, woonde in de Ledegemse Sint-Pietersstraat. Na de lagere schoolbanken ging ze als 14-jarige aan de slag als bobijnster in ’t Fabriekste in Ledegem. Daarna trok ze naar de firma Tyberghein in Menen maar kwam terug naar ’t Fabriekske. De laatste 10 jaar, tot haar brugpensioen, werkte Jeannie als verkoopster in de Beitemse Euroshop. Jeannie’s hobby’s waren naaien en koken. Ze deed zelfs de moeite om haar kennis op beide vlakken te verrijken door avondschool te volgen in Roeselare. Zelfs de cursus “wijnproeverij” volgde ze zeer intens. Jeannie kon haar huishouden zeer goed organiseren en de stofvod was nooit veraf…

Palmer kwam op de wereld in Rumbeke op 3 april 1934. Hij volgde op de Zilverberg de lagere school en trok nog enkele jaren naar het VTI te Roeselare. Als 16-jarige ging Palmer aan de slag als onderhoudsman-houtbewerker in de Izegemse borstelfabriek Delecta. Tot aan zijn brugpensioen in 1991 werkte hij in de meubelfabriek van de gebroeders Decoene. Palmer had voetbaltalent. “Ik speelde 3 jaar in de 1ste ploeg van Ledegem en beleefde daar heel mooie momenten. Daarnaast leerde mijn schoonvader mij de knepen van het duivensportvak. Op zeker moment speelden de duiven echter meer met mij dan ik met hen en stopte er dan maar mee… Nu ben ik op zondagvoormiddag al vele jaren trouw op post aan “mijn” kaarterstafel bij Margrietje onder de Winkelse kerktoren”.

“We leerden elkaar kennen op het Ledegemse voetbal” glimlacht Palmer “Mijn vrouwtje Jeannie zocht daar de voetballer met de mooiste billen en dat was ik blijkbaar…”. Het briljanten koppel huwde op 11 februari 1955 in het Ledegemse gemeentehuis voor burgemeester Pieter Denolf. Ze trokken in bij de ouders van Jeannie tot ze in 1959 een nieuwe woning lieten bouwen in de Sint-Pietersstraat. Zeven jaar terug, in 2013, beslisten het briljanten koppel om naar een Winkels appartement te verhuizen en daar hebben ze nog geen minuut spijt van gehad. Palmer en Jeannie kregen een zoon Johan die huwde met Marie-Rose Cottyn. Zij zorgen op hun beurt voor de tweeling Stefaan en Stefanie. Stefaan en Arabella Huys wonen in Westrozebeke terwijl Stefanie en Kristof Maes nu in Heule wonen. Uiteraard zijn de twee achterkleinkinderen Thomas en Ian de oogappels van de briljanten jubilarissen.