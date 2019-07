Brandweerlui palmen centrum in met kampioenschap streetkarting Hans Verbeke

03 juli 2019

18u02 0 Ledegem Voor het negende jaar op rij organiseert de Ledegemse brandweer op zondag 7 juli het Vlaams kampioenschap streetkarting voor brandweerlieden aan de kazerne in Sint-Eloois-Winkel. Als extraatje is er ook een wedstrijd voor piloten die regelmatig in competitie uitkomen.

Een kartingwedstrijd op de openbare weg is geen alledaags gebeuren, maar in Sint-Eloois-Winkel zijn ze het al gewoon. “Maar de hinder is beperkt”, verzekert organisator Matthias Pareyn. “Het parcours is maar een kilometer lang en palmt maar een deel van het centrum in. Het is bovendien leuk om naar te kijken en de toegang is gratis.” De wedstrijd speelt zich vooral af rond de brandweerkazerne in de Kloosterstraat. “Van 11 tot 14 uur racen twintig teams van piloten die dit regelmatig doen”, zegt Matthias. “Zij halen gemiddelde snelheden tot 70 kilometer per uur. Vanaf 14.30 uur is het aan de recreanten.”

Ook kwalificatieronden

Er zijn nu bijna dertig teams ingeschreven bij de recreanten. Een derde daarvan is samengesteld met brandweerlui. “Ze komen uit Menen, Zonnebeke, Kortrijk, Torhout, Melle en uiteraard ook Ledegem”, weet Matthias. “Iedereen wordt eerst uitvoerig gebrieft en daarna zijn er kwalificatieronden. Die bepalen de startorde voor het Vlaams kampioenschap voor brandweerlieden, dat om 15.30 uur start. De bezoekers kunnen in de kazerne terecht voor een hapje en een drankje, maar ’s namiddags geven onze mensen er ook uitleg over rookmelders, wespenverdelging, brandveiligheid en CO-gevaar.”

Er kunnen nog een paar teams (minimum twee, maximum vijf piloten) inschrijven. Meer info bij Matthias Pareyn op 0493/19.90.97.