Brandweer ruimt onwelriekend goedje, na afbraak kermis VHS

21 juli 2020

20u38 0

Enkele blussers van de Ledegemse brandweerpost rukten dinsdagavond uit naar het Sint-Hubrechtsplein. Daar rook het niet al te fris, nadat tijdens de afbraak van de zomerkermis een mobiel toilet was opgehaald. Blijkbaar was dat onvoldoende afgesloten waardoor het begon te lekken. Dat leverde niet alleen wat sporen op maar ook een indringende geur. Tot de brandweer er aan te pas kwam. De klus was in een handomdraai geklaard.