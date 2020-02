Brandje in voormalige weverij blijkt oververhitte stroomgroep VHS

02 februari 2020

19u07 0 Ledegem De brandweer rukte zondag massaal uit naar de Fabriekslaan in Ledegem. Daar was brand gemeld in de voormalige Algemene Fluweelweverij, ook wel gekend als ’t Fabriekske. Toen de brandweer aankwam, was van brand amper sprake.

Al snel bleek dat een oververhitte stroomgroep aan de oorzaak lag van het alarm. Die stroomgroep voedt de sprinklerinstallatie en werd getroffen door een technisch defect. De brandweer moest dan ook maar beperkt tussen komen.

Rijke historie

De fabriek heeft een rijke geschiedenis. Net geen honderd jaar geleden, in 1923, werd het bedrijf Algemene Fluweelweverij opgericht. In de gloriejaren - de jaren tachtig van de vorige eeuw - werkten er vijfhonderd mensen. De terugvallende markt en concurrentie uit lageloonlanden bleken uiteindelijk nefast voor het voortbestaan van de onderneming. Zeven jaar geleden werden de boeken al eens neergelegd. Veertig mensen verloren toen hun job. De helft van hen kon uiteindelijk toch aan boord blijven na een doorstart na twee maanden. In november 2019 legde het textielbedrijf, dat ondertussen omgedoopt was tot nv Algemene Two, opnieuw de boeken neer, voorgoed dit keer. Twintig mensen verloren hun job. Sinds kort maakt bouwbedrijf Beeuwsaert Construct uit Ledegem gebruik van een deel van de gebouwen.