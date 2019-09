Bokskampioene Delfine Persoon en burgemeester Dochy nemen deel aan Winkel Koerse Erik DE Block

26 september 2019

11u05 0 Ledegem Bokskampioen Delfine Persoon neemt op dinsdag 8 oktober in een dubbele sulky deel aan Winkel Koerse. Ook burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) gaat in een dubbele sulky het duel aan tegen zijn collega Michael Stickeln uit het Duitse Warburg, waarmee Ledegem al twintig jaar verbroederd is. De plaatselijke profrenner Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise) gaat dan weer koersen tegen een paard.

De organisatoren van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen stelden woensdagavond in hun clublokaal De Oude Smisse het programma voor. Winkel Koerse is de enige paardenkoers op straat in ons land, een traditie die al bestaat sinds 1857.

Nieuwe formule

Elk jaar koerst een beroepsrenner tegen een paard. Dit keer zal derdejaarsprof Christophe Noppe die krachtmeeting aangaan. Wereldkampioen Delfine Persoon komt ook. “Ze zal voor de eerste keer proeven van de sfeer op Winkel Koerse en gaat het opnemen tegen de plaatselijke Wim Mulier”, legt pr-manager Geert Van Gheluwe uit. “We gaan dit keer in zee met drie officiële bookmakers, een meer dan vorig jaar op algemene aanvraag. De finale en troosting wordt gelopen volgens ‘the best of three’. Zo streven we naar nog meer ambiance langs het parcours van vierhonderd meter. Door die nieuwe formule moeten we wel de Junior Jump met pony’s schrappen. De koers met boerenpaarden blijft wel”, gaat Geert verder.

Circulatieplan

Ook nieuw dit jaar is dat de deelnemende paarden moeten gechipt zijn. “Een veearts zal daarop toezien”, verzekert voorzitter Krist Vandemoortele. “Zo vermijden we dat paarden uit een officiële draffederatie aan de start staan en vermijden we achteraf discussies. Voor veel deelnemers is Winkel Koerse het hoogtepunt van het jaar. Iedereen van de veertig deelnemers wil winnen. Het niveau gaat een heel stuk naar omhoog.” Er zijn in het begin vier reeksen met tien paarden en daarvan gaan er telkens acht door naar de volgende ronde. Er is voor tienduizend euro prijzen en premies.

Met het oog op de veiligheid komt er in overleg met de politie een nieuw circulatieplan, waardoor inwoners buiten het parcours minder last zullen hebben van het evenement. Bij meer dan twintig bakkers in de regio worden opnieuw broodzakken van Winkel Koerse gebruikt. Daarop staat een QR code en wie die scant, komt terecht op de nieuwe website van Winkel Koerse. De toegang blijft gratis. De eerste start is om 14.30 uur. In het feestdorp Den Ast zijn er vanaf 18.45 uur optredens van Wim Soutaer en De Koordendraaiers. Meer info op www.winkelkoerse.be.