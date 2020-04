Boksdebuut Zico Waeytens door coronavirus uitgesteld LSI

14 april 2020

09u40

Bron: LSI 0 Ledegem Het coronavirus gooit ook roet in het eten voor het boksdebuut van ex-profwielrenner Zico Waeytens (28) uit Ledegem. De boksbond besliste alle wedstrijden minstens tot 30 april af te gelasten.

“Natuurlijk ben ik ontgoocheld, maar de gezondheid is belangrijker”, reageerde Zico al op Twitter. “Geen nood, ik zal zeker vechten.” Het Ledegems boksgala was gepland op 25 april in de Ledegemse sporthal maar is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.