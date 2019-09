Boete en rijverbod voor ongeval na rally LSI

12 september 2019

15u10

Bron: LSI 0 Ledegem Een 29-jarige automobilist uit Ledegem heeft voor de politierechtbank in Kortrijk een boete van 1.000 euro en een rijverbod van 15 dagen opgelopen.

Op 11 maart 2018 keerde Arne L. na de Rally van Moorslede met zijn wagen naar huis terug. Aan de Dadizelestraat in Ledegem nam hij de rotonde te snel waardoor hij op het andere rijvak in botsing kwam met een tegenligger. Hij bleek 2,2 promille alcohol in het bloed te hebben en moest zijn rijbewijs meteen al voor 15 dagen inleveren. “Voelde je je zelf ook even rallypiloot?”, vroeg de politierechter zich af.