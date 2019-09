Binnenkort ook op afspraak naar gemeentehuis? Erik De Block

25 september 2019

16u15 0 Ledegem De gemeente Ledegem is bezig met de opmaak van het meerjarenplan voor 2020-2025. Een van de denkpistes is de loketwerking in het gemeentehuis te organiseren zoals in andere gemeenten, dus ook ook op afspraak. Eventueel ook op zaterdagvoormiddag.

“Werken op afspraak heeft heel wat voordelen voor onze inwoners en medewerkers”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Wachttijden verdwijnen grotendeels, de klant kiest wanneer hij komt en beschikt over meer mogelijkheden buiten de normale werkuren, hij weet vooraf wat hij moet meebrengen, hij komt bij de juiste medewerker terecht en zijn dossier is beter voorbereid. Uiteraard moeten we ook rekening houden met mensen die geen afspraak gemaakt hebben. Medewerkers kunnen bovendien de rest van hun tijd efficiënter besteden en meer ongestoord werken. We onderzoeken of dit een optie is, net als de mogelijkheid om op zaterdagmorgen langs te komen.”