Bierfirma De Hoppertjes doet de boeken toe

04 september 2019

Bierfirma en biercave De Hoppertjes is niet meer. Lenny Soubry en Geert Hoylaerts hebben amper enkele maanden na de start al besloten de onderlinge samenwerking stop te zetten. “Alles stopt”, vertelt Lenny. “De biercave in de Beurtemolenstraat blijft dicht, de bierfirma is opgedoekt en ook ons biertje De Gouden Hopper wordt niet meer gebrouwen. Jammer, maar het lukte niet meer samen. Zelf blijf ik brouwen als hobby, maar louter voor mezelf en niet meer om te commercialiseren. Misschien herbegin ik ooit nog eens, maar nu wil ik eerst alles even laten bezinken.”