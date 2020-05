Bibliotheek beschikt nu ook over een inleverbus Erik De Block

28 mei 2020

Om het de lezers nog comfortabeler te maken, heeft de gemeente Ledegem een inleverbus besteld voor de bibliotheek.

Die is te gebruiken wanneer de bibliotheek gesloten is. De registratie van de ingeleverde boeken en dvd’s gebeurt dan de volgende werkdag. E-readers en gezelschapsspelletjes mogen niet in de afleverbus gedeopneerd worden en moeten aan de balie worden afgegeven.