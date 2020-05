Bestuurder slechts lichtgewond na spectaculair ongeval: auto duikt in dieperik VHS

22 mei 2020

18u30 0 Ledegem Een 30-jarige automobilist uit Sint-Eloois-Winkel mag van geluk spreken. Hij raakte met zijn auto van de weg af maar liep als bij wonder slechts lichte kwetsuren op. De wagen is total loss.

Het ongeval gebeurde donderdag kort na de middag, rond 13.30 uur. R. kwam uit de richting van Sint-Eloois-Winkel en reed op de Rollegemkapelsestraat. Luttele meters van de grensscheiding met Rollegem-Kapelle week de man om nog onbekende reden uit naar links. Hij raakte er het groenscherm tussen de rijweg en het vrijliggend fietspad en gaf daarop een ruk aan het stuur. Zo verloor hij de controle over zijn voertuig. De Citroën C2 slipte en belandde rechts van de weg. Daar botste het voertuig met een smak tegen een boom. De bestuurder geluk dat de plaats van de impact zich net achter zijn zetel situeerde. R. liep lichte verwondingen op. Hij werd naar de Sint-Jozefskliniek in Izegem overgebracht. De man had niet gedronken.