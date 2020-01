Bestelwagen vat vuur tijdens het rijden: bestuurder kan ontkomen VHS

09 januari 2020

Schrijnwerker Jelto Anckaert (25) uit Izegem schrok zich woensdagavond een hoedje toen plots brand ontstond in de bestelwagen waarmee hij op de E403 reed. Dat gebeurde rond half elf op het grondgebied van Sint-Eloois-Winkel in de richting van Brugge. De man was op weg naar huis met een lading houten panelen die hij even tevoren was gaan afhalen. “Plots kringelde er wat rook van onder mijn radio”, vertelt de Izegemnaar. “Ik zette direct mijn bestelwagen aan de kant en stapte uit. Maar al snel ontstond er een vrij grote brand in de bestuurdersruimte. Er was niks wat ik nog kon doen. Wachten op de brandweer, was de boodschap.” De blussers konden verhinderen dat het vuur zich ook uitbreidde naar de laadruimte. Niettemin is de schade groot.” Jelto Anckaert vermoedt dat zijn lichte vrachtwagen, die hij enkele jaren geleden nieuw kocht, reddeloos verloren is in de brand.