Belofte Thibaut Dochy (20) stopt met koersen na zware val: “Wat mij overkwam, stelt niks voor bij wat Bjorg overkwam” Erik De Block Charlotte Degezelle

07 augustus 2019

15u52 30 Ledegem Het drama door het overlijden van de beloftevolle wielrenner Bjorg Lambrecht blijft nazinderen. Tweedejaarsbelofte Thibaut Dochy (20) uit Sint-Eloois-Winkel kwam begin mei tijdens een kermiskoers in Veldegem ook zwaar ten val en heeft nu besloten te stoppen met koersen. “Wat mij overkomen is, stelt niks voor in vergelijking met het drama dat Bjorg Lambrecht het leven heeft gekost”, zegt Thibaut Dochy.

Thibaut Dochy, zoon van burgemeester Bart Dochy van Ledegem, begon op zijn veertiende te koersen als laatstejaars bij de aspiranten. “Daarvoor heb ik nog gevoetbald bij Winkel Sport, maar ben dan toch wielrenner geworden”, blikt Thibaut terug.

Valpartij

Dit seizoen reed hij voor Tops Antiek-Glascentra HCT. “Op 1 mei kwam ik tijdens een spurt in Veldegem ten val. Het was een vrij hectische finale. Bochtig en met wegversmallingen. Naar de finish toe zat ik links. Rechts kwam een renner ten val en die sleurde me mee in zijn val. Naast wat schaafwonden bleek ook een rugwervel gekanteld waardoor die tegen een zenuw duwde”, legt Thibaut uit. “Normaal zou ik het seizoen afwerken, maar ik ondervond te veel last van die val. Daarom heb ik uiteindelijk besloten te stoppen met koersen. Ik studeer voor vastgoedmakelaar aan de Hogeschool Gent en moest me ook voorbereiden op mijn examens. Volgend schooljaar moet ik stage doen en dat zou sowieso mijn laatste seizoen in het wielerpeloton geweest zijn. Mijn afscheid is door die val gewoon wat vroeger gekomen.”

Gevaarlijk?

Valpartijen maken deel uit van het wielrennen. “Ik heb er nooit bij stilgestaan of koersen nu gevaarlijk is of niet”, geeft Dochy toe. “Eens je koerst, denk je daar niet aan. Wat mij overkomen is, stelt uiteraard niks voor in vergelijking met het drama dat Bjorg Lambrecht het leven heeft gekost. Bjorg kon er bovendien zelf niks aan doen. Eerder dit jaar is ook Stef Loos uit Dessel om het leven tijdens een wedstrijd voor beloften en elites zonder contract, in Melles bij Doornik. We hebben nog samen gekoerst bij Balen BC. Stef werd door een seingever de verkeerde weg opgestuurd en werd op een onbeveiligd kruispunt door een bestelwagen gegrepen. Als junior bij Balen BC ben ik tijdens de interclub Nokere Koerse ook al eens gevallen en heb toen een rugwervel gebroken.”

Thibaut Dochy is de zoon van Bart Dochy en Veerle Lauwers. Vader Bart is in Ledegem burgemeester voor CD&V/VD en is tevens Vlaams volksvertegenwoordiger. “Mijn ouders hebben me altijd laten doen. Mijn vader zegt er niet veel van dat ik nu gestopt ben, maar mijn moeder (Veerle Lauwers, nvdr) is nu een stuk geruster”, besluit Thibaut. “Natuurlijk ga ik het wielrennen missen. Ik zal af en toe nog wel eens gaan kijken, want ik heb nog veel vrienden in het peloton.”

Vader Bart Dochy is vaak te vinden op de koers. “Wat Bjorg Lambrecht overkomen is, is verschrikkelijk. Thibaut is ook wel een paar keer gevallen, maar uiteindelijk is dat niks vergeleken met wat Bjorg nu overkomen is. We hebben Thibaut destijds zelf de keuze laten maken om te koersen. Het was voor mijn echtgenote alvast een intensieve bezigheid. Ze ging mee naar de start en stak er veel tijd in. We hebben dat altijd graag gedaan, maar we respecteren Thibauts keuze om te stoppen. Toen Thibaut nog koerste, was mijn vrouw altijd wel wat ongerust. Spurten voor de prijzen is toch altijd een angstig moment.”