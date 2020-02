Bedeling ophaalkalenders afval in Ledegem laat te wensen over: “Wie er geen kreeg, kan er een afhalen in het gemeentehuis” Erik De Block

14 februari 2020

11u12 0 Ledegem Over de bedeling van de ophaalkalenders in Ledegem in opdracht van afvalintercommunale IVIO zijn heel wat klachten opgedoken.

“De bedeling is nogal chaotisch verlopen”, geeft schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD) toe. “ De private bedeler heeft heel wat steken laten vallen. Sommige inwoners kregen geen ophaalkalender, terwijl anderen er dan weer twee kregen. Wie er geen vond in de brievenbus, kan er een komen afhalen in het gemeentehuis.”