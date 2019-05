Bart Dochy terug Vlaams Volksvertegenwoordiger:

“Bewezen tweede plaats waard te zijn” Erik De Block

27 mei 2019

20u07 0 Ledegem Burgemeester Bart Dochy (CD&V) uit Ledegem blijft parlementair. Hij kreeg net als vijf jaar geleden de tweede plaats op de lijst voor het Vlaams parlement.

“Die tweede plaats krijgen, is uiteraard aangenaam, maar ik vind het belangrijk dat ik met mijn aantal voorkeurstemmen heb bewezen die plaats ook waard te zijn”, reageert Bart Dochy. “Net als de vorige keer was dat voor mij nu ook een doelstelling. Nu behaalde ik 24.605 voorkeurstemmen, in 2014 waren het er 24.920. Tweede doelstelling was met CD&V de grootste partij in onze provincie te zijn en dat is ons ook gelukt. Ondanks een lichte achteruitgang. Ik mag aan mijn tweede legislatuur beginnen en dat is vanuit mijn ervaring in die vorige vijf jaar een voordeel. Die eerste jaren is leren. Ondertussen heb ik ook de manier van werken in het Vlaams parlement onder de knie.”