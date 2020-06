Bart Dochy (CD&V) wil soepelheid voor ruimere terrassen langs gewestwegen, “voor heel wat horecazaken is een uitbreiding essentieel” Erik De Block

06 juni 2020

12u48 0 Ledegem Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V), tevens burgemeester van Ledegem, kwam bij minister Lydia Peeters (Open VLD) tussen om het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) soepel te laten optreden ingeval van aanvragen van de horeca voor de uitbreiding van terrassen langs gewestwegen.

Maandag mag de horeca weer open en de vraag voor uitgebreide terrassen is groot. “Steden en gemeenten ontvangen massaal aanvragen, maar het gaat in veel gevallen om voetpaden en parkings langs gewestwegen en dus een gewestelijke bevoegdheid”, aldus Bart Dochy. “Voor heel wat horecazaken is de uitbreiding van het terras hierbij essentieel om op een rendabele manier te kunnen openen.”

De Vlaamse overheid ontwikkelde eerder dit jaar een ‘toolbox’ voor lokale besturen met als doel om wandelen en fietsen verder te stimuleren tijdens de coronacrisis. “Ik wil die toolbox ook inzetten voor de inrichting van tijdelijke terrassen”, aldus Bart Dochy.

In haar antwoord liet de minister weten dat het Agentschap Wegen en Verkeer op dit moment een draaiboek uitwerkt voor de inname van gewestdomein. “Hierin zal de wijze van aanvragen en inrichten worden meegegeven aan de lokale besturen”, aldus minister Peeters. “Aanvragen voor een vergunning openbaar gewestdomein zijn onderhevig aan retributies. Hiervoor komt een vrijstelling tot eind dit jaar. Horecazaken langs een gewestweg die reeds over een vergunning beschikken, kunnen een grotere inname aanvragen via een melding. Deze meldingsplicht zal ervoor zorgen dat er snel geschakeld kan worden. Horecazaken die nog niet over een vergunning beschikken, dienen deze aan te vragen en ook daar zal een versnelde procedure worden toegepast.”

Over de inrichting verwijst de minister in eerste instantie naar de lokale besturen die de situatie het best kunnen inschatten. Bart Dochy reageert alvast tevreden.