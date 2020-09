Bart Dochy (CD&V) spreekt namens collega-burgemeesters: “Ik zie dat hele Vivaldi-verhaal niet zitten, wij kunnen niets doen in die coalitie” Erik De Block

25 september 2020

09u51 0 Ledegem Als het van Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Bart Dochy van Ledegem afhangt, dan stapt zijn partij CD&V niet in een regering zonder Vlaamse meerderheid. Dat maakte hij bekend in een interview voor De Krant van West-Vlaanderen. Tijdens een rondvraag bij alle CD&V-burgemeesters gaf Bart Dochy in januari dat al aan in HLN.

Toen legden we de burgemeesters uit zijn partij één heldere vraag voor: ‘Mag CD&V in een federale regering stappen zonder N-VA? Ja of nee?’ Het antwoord van Bart Dochy was toen klaar en duidelijk: “Neen, CD&V stapt niet in een regering zonder Vlaamse meerderheid”, antwoordde hij toen. “Het gaat dus de facto niet over N-VA. We mogen nooit gedwongen worden door de PS om daartoe te komen. De wens van de Vlaamse kiezer moet worden gerespecteerd.”

Dochy werpt zich duidelijk op als de ontevreden stem van de CD&V-burgemeesters. In het uitgebreid interview in De Krant van West-Vlaanderen staat er letterlijk: “ik zie dat hele Vivaldi-verhaal niet zitten. Ik heb dat intern al meermaals aangekaart. Pieter De Crem heeft dat vorige week publiek gebracht. En hij heeft helemaal gelijk. Er zijn inderdaad véél burgemeesters die kritisch staan tegenover deze coalitie. De grote meerderheid zelfs.”

“En waarom? Omdat wij goed aanvoelen wat de grondstroom in Vlaanderen is. Die grondstroom is centrumrechts. Vivaldi wordt een links verhaal. Wij kunnen niets doen in die coalitie. We zijn mathematisch niet eens nodig. Ik heb geen enkel vertrouwen in dat verhaal. Dat de nationale leiding daar toch in meegaat, maakt veel lokale afdelingen ongerust.”