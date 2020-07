Baasje redt alpaca uit zwembad VHS

03 juli 2020

18u33 0 Ledegem De brandweer moest vrijdag rond 6.30 uur uitrukken naar de Oekensestraat in Sint-Eloois-Winkel. Daar was alarm geslagen nadat een alpaca in een privézwembad was terechtgekomen.

Het voorval gebeurde bij een gezin dat enkele alpaca’s heeft lopen aan hun woning. Een van de dieren was tot bij het buitenzwembad van het gezin geraakt. Toen het op het afdekrolluik stapte, zakte het in het water. Toen de bewoner dat merkte, aarzelde hij niet en dook meteen ook het water in. Ondertussen werd de brandweer verwittigd. Toen die arriveerde, had de eigenaar het dier al op het droge gekregen.