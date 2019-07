Autobranden vatten vuur door zelfontbranding: rookpluim kilometers ver te zien VHS

12 juli 2019

De brandweer rukte vrijdagmorgen rond half tien uit naar de Boomlandstraat in Ledegem. Daar was naast de werkplaats van het carrosseriebedrijf Devriendt brand uitgebroken in een buitenstapelplaats. Daar lag een voorraad afgedankte banden. “Door zelfontbranding hebben die vuur gevat”, zegt de zaakvoerder. “Hoe dat komt, weet ik niet. Misschien is de oververhitting ontstaan door de reflectie van de zon op glas, in de buurt van de banden.” Een en ander veroorzaakte een dikke zwarte rookpluim die kilometers ver in het rond te zien was. Eenmaal de brandweer begon te blussen, was het vuur echter snel onder controle en verdween de rookpluim grotendeels. De werkplaats van het carrosseriebedrijf bleef gevrijwaard. De brand lokte nogal wat kijklustigen naar de Boomlandstraat.