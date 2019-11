Auto over kop na aanrijding geparkeerde bestelwagen Buurt trok al naar gemeentehuis om onveilige verkeerssituatie aan te klagen LSI

05 november 2019

23u06

Bron: LSI 6 Ledegem In de Rollegemstraat in het centrum van Rollegem-Kapelle (Ledegem) is dinsdagavond een auto over kop gegaan. Dat gebeurde nadat de automobiliste aan de rechterkant van de weg tegen een geparkeerde bestelwagen was gereden. In totaal raakten drie geparkeerde voertuigen beschadigd. “We hebben de onveilige verkeerssituatie in onze straat na het verlof al aangekaart op het gemeentehuis”, klinkt het bij de buurtbewoners.

Rond 21.15 uur hoorden buurtbewoners plots een luide klap. “Ik zat in de zetel en ging buiten kijken”, vertel Kenny Dupret (25). “Ik zag mijn bestelwagen schuin op het voetpad staan, zo’n tien meter verder dan ik ze vanavond had geparkeerd. Op straat lag een wagen op het dak. Er zat een vrouw in.” “Ze vroeg geen politie en geen ambulance te bellen”, vervolgt een andere buurtbewoonster. “Ze vertelde dat ze bezig was met haar gsm. We vermoeden evenwel dat ze ook alcohol had gedronken.” De vrouw werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De Ford Transit van bouwaannemer Kenny is wellicht volledig verloren. De bestelwagen kreeg een harde klap op het linkerachterwiel. “Pas een jaar oud”, sakkert Kenny. “Een collega zal me woensdagochtend moeten komen halen om te werken. Mijn materiaal is volledig door elkaar geschud.”

Samen met enkele andere buurtbewoners kaartte Kenny na het zomerverlof de onveilige verkeerssituatie in de Rollegemstraat aan op het gemeentehuis. “Er wordt hier veel te snel gereden”, aldus Justine Gryspeert en Thomas Braem. Hun twee Opels deelden ook in de brokken. “Normaal parkeer ik mijn wagen in de garage”, vervolgt Justine. “Maar omdat mijn dochtertje sliep toen ik thuis kwam, deed ik dat niet en haalde ze vlug binnen. Om de haverklap raken spiegels beschadigd of haperen passerende wagens aan onze geparkeerde voertuigen. We parkeerden al een tijdje een stukje op het voetpad om de straat wat breder te maken maar dat leverde de apotheker wat verderop al een boete op. We stelden drempels of bloembakken voor. Het gemeentebestuur beloofde maatregelen maar er gebeurde nog niets.”

“Er wordt inderdaad gekeken welke snelheidsremmende maatregelen kunnen genomen worden”, bevestigt burgemeester Bart Douchy, die ter plaatse even poolshoogte kwam nemen. “Er zullen alvast snelheidsmetingen gebeuren. De Rollegemstraat is zowel in Rollegem-Kapelle als in Ledegem een probleemas. Er wordt te snel gereden, vooral op tijdstippen dat er minder verkeer is.”