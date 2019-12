Auteurs in spe kapen boeken weg op Junior Journalistenwedstrijd VHS

22 december 2019

10u06 2 Ledegem De vijfde- en zesdeklassers van de vrije basisschool in Sint-Eloois-Winkel namen ook dit jaar opnieuw deel aan de Junior Journalistenwedstrijd, een organisatie van Davidsfonds nationaal. Van hen werd verwacht dat ze een verhaal neerpenden rond het thema ‘buren’.

De leerkrachten gaven de leerlingen wat tips om tot een mooi resultaat te komen. Een jury beoordeelde alle werkjes. Dat leidde tot een speciale vermelding voor acht jongens en meisjes van zowel het vijfde als zesde leerjaar. Jens Deneulin kaapte met zijn verhaal ‘De nieuwe buren’ de eerste plaats weg, voor Riene Vandekerkhove (‘Het mysterie van de knorrige vrouw’) en Floor Vanhouwaert (‘Het onverwachte nieuws’). De plaatsen vier tot en met acht werden respectievelijk ingenomen door Saar Lefever, Jef Vander Stricht, Giel Dupont, Kas Verbeke en Kiara De Backere.

De acht mochten vanwege DF-Cultuurwinkel, de Winkelse afdeling van het Davidsfonds, elk een boekenpakket in ontvangst nemen. Laureaat Jens kreeg daar nog een fraaie pen bovenop. DF-Cultuurwinkel schonk de drie leerlingen met het hoogst aantal punten ook elk twee tickets voor de gezinsvoorstelling ‘De Allereerste Keer’ van Piv Huvluv die op 26 december om 19.30 uur plaatsvindt in cultuurzaal De L!NK. Ook de andere leerlingen die net niet in de prijzen vielen, kregen een beloning.