André en Godelieve vieren 65-jarig jubileum Joke Couvreur

08 augustus 2019

André Ghesquière (87) en Godelieve Havegeer (86) werden naar aanleiding van hun 65-jarig jubileum in het gemeentehuis van Ledegem ontvangen door de burgemeester en schepenen. Godelieve is geboren in Beitem-Rumbeke als oudste van zes kinderen. Samen met haar drie broers en twee zussen bracht ze haar jeugdjaren door in de Kortwagenstraat. Ze begon haar loopbaar rond haar vijftiende als spinster bij Cambier in Roeselare. André is geboren en getogen in Ledegem. Hij heeft een broer, maar die is al overleden. Hij volgde de richting Houtbewerking in de vakschool Sint Lucas in Menen en werkte als meubelmaker. Eerst bij zetelbedrijf Tremmerie in Menen, daarna bij Firma Buyse in Ledegem en tot slot bij Haco in Rumbeke.

Het koppel leerde elkaar kennen in danszaal Flandria. Ze hebben twee kinderen Mirana en Joost. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen, waar ze erg trots op zijn. Voor André en Godelieve komt het gezin op de eerste plaats. Ze hebben ook heel wat afgereisd, onder andere naar de camping in La Roche, en hebben ook al veel busreizen meegemaakt naar Tunesië, Tenerife, Spanje, Oostenrijk,... Daar houden ze veel mooie herinneringen aan over.