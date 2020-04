Alleen aanschuiven bij opening van containerpark: drukte valt mee Hans Verbeke

07 april 2020

15u34 0 Ledegem Tot een stormloop is het dinsdag niet gekomen, toen ’s namiddags ook het recyclagepark van Ledegem weer open ging. Bij de opening was er een wachtrij van zo’n vijftien auto’s. Maar in de loop van de namiddag stond er vaak gewoon (bijna) niemand te wachten.



“Van 12.30 uur”, antwoordt het koppel uit Sint-Eloois-Winkel dat als eerste in de wachtrij staat, net voor de poorten van het containerpark in Rollegem-Kapelle weer open gaan. “Dat anderhalf uur wachten nemen we er met de glimlach bij, thuis zouden we ook maar zitten niksen”, klonk het. De aanhangwagen van het koppel is aardig gevuld, net als een paar andere in de rij. Eén iemand heeft zelfs van alles en nog wat door elkaar gegooid op z’n aanhangwagen. “Het moest weg, ik kon het bijna niet meer aanzien”, zegt de man die liever onbekend blijft.”

Netjes gedisciplineerd

De politie hield een oogje in het zeil en ook Christ Nyffels, chef van de technische dienst bij de gemeente Ledegem, controleerde of alles naar wens verliep. “De meeste mensen aanvaarden dat er maar beperkte fracties kunnen afgeleverd worden. We proberen er ook een beetje vaart in te krijgen. Deponeren en wegwezen, is de boodschap. Er mogen immers maar maximum zes voertuigen in één keer op het terrein aanwezig zijn.” Handig is ook, dat Ledegemnaars via een webcam op de website van de gemeente even kunnen kijken hoe druk het is aan de ingang van het recyclagepark. Zo vermijden ze eventuele lange wachttijden.