Achttien maanden cel voor cannabisplantage in kelder Alexander Haezebrouck

27 juli 2020

18u21 0 Ledegem De cannabiskwekers die in het centrum van Rollegem-kapelle een plantage onderhielden in de kelder van een woning, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van achttien maanden. De plantage werd op 12 februari vorig jaar ontdekt. In de kelder ontdekten de speurders toen een plantage van 689 volgroeide planten.

Tijdens de huiszoeking op 12 februari vorig jaar was één man aanwezig in het pand, een Albanees. Onderzoek wees uit dat deze persoon in maart 2018 naar ons land kwam en werd gebruikt om te werken op de plantage. In totaal werden vijf personen veroordeeld voor de cannabisplantage. Het pand werd verhuurd aan twee beklaagden die het op hun beurt onderverhuurden met de bedoeling om de cannabisplantage te installeren. Er werd ook een handafdruk teruggevonden van één beklaagde. Allemaal werden ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, gedeeltelijk met uitstel. Het effectieve gedeelte varieert van zes tot negen maanden. Allemaal moeten ze ook een geldboete van 8.000 euro betalen met uitstel, meestal gaat het om 1.000 euro effectief. Energiemaatschappij Fluvius stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg een schadevergoeding van maar liefst 110.000 euro aan illegaal afgetapte energie voor hun plantage. De rechter kende die schadevergoeding volledig toe. Alle vijf moeten ze dus samen 110.000 euro schadevergoeding betalen aan Fluvius.