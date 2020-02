Acht maanden cel voor fiks partnergeweld ondanks ontkenning LSI

10 februari 2020

13u20

Bron: LSI 0 Ledegem Een 32-jarige Togolees uit Ledegem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 8 maanden en een boete van 400 euro omdat hij zijn echtgenote tijdens hun relatie af en toe hard aanpakte. Foto’s van haar verwondingen steken in het dossier maar toch was K.F. blijven ontkennen.

De relatie kende op 20 oktober 2019 een dieptepunt. De vrouw kreeg volgens de openbare aanklager slagen met de vlakke hand op het gezicht, kreeg schoppen en slagen met de gesp van een riem. Het was niet voor het eerst. Een getuige zag op 4 augustus 2019 al dat de vrouw op de parking van hun appartement in naakt bovenlijf slagen en schoppen kreeg. De openbare aanklager eiste een celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro en daar ging de rechter volledig in mee. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.300 euro betalen.