88-jarige man wil frietketel kuisen maar laat het achter op gasvuur: Tuinhuis ontploft Alexander Haezebrouck

05 oktober 2019

18u21 6 Ledegem Het centrum van Ledegem werd zaterdagmorgen omstreeks 10.30 uur opgeschrikt nadat een tuinhuis ontplofte van een woning in de Cardijnlaan. Een gasfles was ontploft nadat de bewoner een frietketel er had laten opstaan. Twee woningen raakten beschadigd, niemand raakte gewond.

Bewoner Hector Expeel (88) uit de Cardijnlaan in Ledegem wou zaterdagmorgen zijn frietketel kuisen in zijn tuinhuis om frietjes te bakken voor volgende week. “Er zat nog wat olie in en hij had dat op het gasvuurtje laten staan terwijl om boodschappen ging”, vertelt zijn echtgenote Godelieve Clarijsse (88) die thuis was op het moment van het incident. “Ik vermoed dat er olie moet zijn overgelopen en er kwam plots ongelooflijk veel rook uit het tuinhuis. Zelf kon ik niets doen.” De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar nog voor ze arriveerden ontplofte de gasfles in het tuinhuis. Het hele tuinhuis is helemaal kapot en de brokstukken vlogen meters hoog. “Zo’n knal, dat was enorm schrikken. Het raam van de keuken is volledig stuk”, vertelt Godelieve. “Ook een deel van de houten tuinomheining is kapot en de gasfles belandde in de tuin van de buren. Ook zij hebben wat schade aan hun woning. Gelukkig waren Hector of ik niet aanwezig in het tuinhuis en raakte niemand gewond. We hebben het tuinhuis zelf nog gezet in 1971. Volgende week zullen we allicht geen frietjes kunnen eten.”

Asbest

De dakbedekking van het tuinhuis was nog maar recent vernieuwd en was asbestvrij. Maar in de buurt van het tuinhuis stonden nog enkele oude asbestplaten die dienden als perceelscheiding. “Die platen zijn door de ontploffing en de brand vernield”, zegt burgemeester Bart Dochy die ook ter plaatse een kijkje kwam nemen. “Er is een asbestdeskundige ter plaatse gekomen om de opruiming te controleren. Op geen enkel moment gevaar geweest voor de omgeving of voor de volksgezondheid.” De brandweer doet een oproep om extra waakzaam te zijn. “Laat alstublieft nooit frietketels of andere zaken op het fornuis zomaar onbewaakt achter”, zegt Jan Leenknecht van de hulpverleningszone Fluvia. “Dat is levensgevaarlijk.”