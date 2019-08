60-jarig jubileum voor André en Jeannine Joke Couvreur

19 augustus 2019

11u11 0

Jeannine Snauwaert (82) geboren te Kortrijk en André Deryckere (82) geboren te Ingelmunster hebben hun 60-jarig jubileum mogen vieren. Jeannine is enig kind en volgde in Kuurne de naaischool. Haar opleiding zette ze ook om in de praktijk tijdens haar loopbaan als stikster. André is ook enig kind. In de vakschool van Kortrijk volgde hij een technische opleiding. Als 18-jarige startte André zijn loopbaan als mekanieker. Na zijn militaire dienst ging hij aan de slag bij de firma Decoene in Kortrijk. Uiteindelijk in 1960 koos André voor een loopbaan als militair en dit voor 29 jaar. Eenmaal met pensioen kan je Jeannine veel in haar tuin terug vinden, André was jarenlang lid van de Judoclub Ju Jitsu, hij was er ook trainer. Ook is hij al jaren lid van de fotoclub in dienstencentrum de Kring. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een trouwfeest. Ze hebben 3 kinderen en 1 kleinkind.