15 werkmachines gestolen bij inbraak in bestelwagen in Ledegem

Uit een geparkeerde bestelwagen van een aannemer uit Ledegem zijn vrijdagnacht zo'n 15 werkmachines gestolen.

De inbraak gebeurde op de oprit van de woning van Dominiek D. langs de Sint-Pieterstraat in Ledegem, vlakbij de Provinciebaan. De dieven forceerden het slot om binnen te geraken maar brachten verder geen schade toe. Het aantal inbraken in bestelwagen kent na de opening van de Franse grens opnieuw een opvallende stijging in de regio rond Menen. Het voorbije weekend zijn drie aangiftes gebeurd. D. beveiligde zijn Renault Master al met een speciaal slot om inbraken tegen te gaan. Wie vrijdagnacht iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd de politie in te lichten. De man plaatste ook een oproep op Facebook.