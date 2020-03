‘Fashion en lifestyle event’ in CC De Link Erik De Block

09 maart 2020

In GC De Link in Sint-Eloois-Winkel pakt de plaatselijke afdeling van Markant dinsdag 10 maart vanaf 19.30 uur uit met een ‘Fashion en lifestyle event’. Vijftien deelnemende dames vertellen hun verhaal. Het aanbod is heel divers. Van maatwerk dameskledij, lingerie, schoenen en juwelen tot lichaamsverzorging, kindercoaching met hond en schilderkunst.

Tussendoor is er ook een modeshow. Er wordt gezorgd voor cocktails en mocktails. Tickets kosten dertig euro en zijn te bestellen op 056/50 98 69