Zwerfvuilactie langs gemeentelijke wandelpaden: “Alle hulp is welkom” Koen Moreau

13 oktober 2020

17u20 0 Lede Om de gemeentelijke wandelpaden van Lede netjes te maken, is er op zaterdagnamiddag 24 oktober een zwerfvuilactie.

“We zoeken mensen die in kleine groepjes op pad wil gaan tussen 13 en 17 uur. Wij leveren handschoenen, grijpstokken, vuilniszakken en fluohesjes om tijdelijk te gebruiken”, aldus de milieudienst. Geïnteresseerden wordt gevraagd voor vrijdag 23 oktober in te schrijven via milieu@lede.be of 053/60.68.25.