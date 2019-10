Zonnepanelen voor Woonzorgcentrum Markizaat en sporthal De Ommegang Koen Moreau

11 oktober 2019

18u40 0 Lede Samen met de burgercoöperatie Denderstroom wil Lede zonnepanelen plaatsen op het nieuwe woon- en zorgcentrum.

Dat antwoordde schepen Bart Heestermans (Groen) nadat gemeenteraadslid An Van Wesemael (N-VA) de opmerking maakte dat Lede “na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de uitwerking van een klimaatactieplan nog geen werk maakte van het aanleggen van zonnepanelen.”

Heestersmans reageerde dat Lede de intentie heeft de gebouwen met het grootste energieverbruik, de sporthal en het nieuwe rustoord, energieneutraal te maken. “Daartoe kunnen we samenwerken met de burgercoöperatie Denderstroom waardoor ieder die dat wil mede-eigenaar kan worden en kan delen in de gerealiseerde winst”, aldus Heestermans. Meer over Denderstroom op www.denderstroom.be.