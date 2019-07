Zomeravond bos-poëzie in Geelstervallei met Natuurpunt KOEN MOREAU

11 juli 2019

16u12 0 Lede Natuurpunt Lede maakt de Geelstervallei op de grens van Lede, Impe en Erondegem op zaterdagavond 13 juli nog feeërieker.

Met een ‘bos-poëzie’-wandeling van ongeveer 5 kilometer wordt van 19 tot 23 uur het prachtige natuurgebied afgekruid met heerlijke zomeraroma’s, zoetgevoosde woorden, prachtige gedichten en een romantisch verhaal. Wie zelf geschikt sfeermateriaal heeft, mag dat meebrengen en voordragen. Afspraak aan taverne De Wijmenier in de Ledezijdestraat 76 in Impe om 19 uur. Stevig schoeisel is aangeraden. Inschrijven is niet nodig . Iedereen is welkom.