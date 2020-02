Zoektocht naar mysterieus nachtelijk geluid in omgeving Impe kerkhof Koen Moreau

06 februari 2020

18u15 8 Lede Inwoners van de Langehaag in de buurt van het kerkhof van Impe worden al maanden geconfronteerd met een mysterieus, maar vooral storend geluid.

“Het is een geregeld terugkerend fenomeen waarbij om de vijf à acht minuten een eigenaardig loeiend geluid en een klik te horen is”, luidt het in de buurt

De eerste gewaarwordingen dateren al van meer dan een jaar terug. “Maar tijdens de zomer was het geluid plots verdwenen.” Sinds enkele weken is het geluid opnieuw opvallend aanwezig. “Overdag valt het nog mee aangezien het overstemd wordt door allerhande andere geluiden, maar ‘s nachts is het echt vervelend.”

De wijkagent en de milieudienst werden al enkele weken terug gecontacteerd. Voorlopig nog zonder resultaat. “Al kregen we wel net te horen dat de oorzaak meer dan waarschijnlijk gelokaliseerd is en dat men contact zou opnemen met de eigenaar.”

Herken jij dit geluid?

