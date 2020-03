Zesde leerjaar basisschool Kwikstaartje bouwt digitale klasruimte: “Het blijft nog een beetje experimenteel omdat het snel moest gaan” Koen Moreau

15 maart 2020

12u09 0 Lede Het voorbije weekend hebben heel wat leerkrachten onderzocht op welke manier ze hun leerlingen in tijden van corona kunnen bereiken. Iets dat de komende dagen zonder twijfel nog uitgebreider zal gebeuren. Leerkracht Melanie Paeleman van het zesde leerjaar van VBS Kwikstaartje Oordegem bouwt alvast een digitale klasruimte.

“Net als veel collega’s gaan we proberen om wat nu gebeurt in de mate van het mogelijke digitaal op te vangen”, vertelt ze. Zelf werkt ze via Google Classroom. “Via dat kanaal organiseer ik al zeker één keer per week een groepschat via Google Hangouts.” Taken en opdrachten komen eveneens via Google. “In mijn digitale klasomgeving van Clasroom zet ik zelfstandige taken klaar met de nodige instructies en of instructiefilmpjes. Ook de correctiesleutels bezorg ik via de weg.”

Plichtsbewustheid

Of leerlingen en ouders het systeem zullen omarmen blijft afwachten. “Ik reken op het plichtsbewustzijn van mijn leerlingen van het zesde.” Er beweegt overigens heel wat in digitaal onderwijsland. “Veel collega’s en ikzelf gebruiken Bingel als online platform. Ook de educatieve filmpjes van Xnapda zijn interessant om aan te bieden. Bovendien hebben zowel Bingel als Xnapda aangekondigd vanaf maandag al hun materialen gratis ter beschikking om leerkrachten te ondersteunen.”

Er beweegt dus heel wat. “Maar het blijft nu allemaal nog een beetje experimenteel omdat het zo snel moest gaan”, besluit juf Melanie.