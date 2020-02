Zeldzame kamsalamanders krijgen negen nieuwe poelen om aan gezinsuitbreiding te doen Koen Moreau

18 februari 2020

17u11 0 Lede De Vallei van de Serskampse beek krijgt er dit jaar negen extra poelen bij.

Momenteel worden de eerste vier nieuwe poelen gegraven op de grens van Smetlede, Serskamp en Wetteren. “Het gaat om vier exemplaren met een diameter van 20 meter en diepte van 2 meter ter versterking van het bestaande poelennetwerk in het natuurgebied”, vertelt boswachter Reinhart Cromphout.

Eind deze zomer krijgen de kamsalamders nog meer geschikte locaties om zich, telkens met een tussenafstand van ongeveer 300 meter, voort te planten. “Dan graven we nog vijf extra poelen in de Vallei van de Serskampse Beek en het Paellepelbos.” In het gebied werden eerder ook al amfibiëntunnels onder de straat gelegd.

Daarmee gaan de Vallei van de Serskampse Beek en het Paellepelbos het natuurgebied Honegem op de grens van Aalst, Erpe en Lede achterna. Ginds groeide de populatie van de bedreigde kamsalamander of ‘Draak van de Honegem’ stevig na gelijkaardige ingrepen. “En de poelen zijn niet alleen goed voor de kamsalamander, maar ook voor tal van andere (water)vogels, insecten, oever- en waterplanten, kikkers en andere amfibieën”, geeft Cromphout mee.