Zaakvoerster lingerie Kriko overleden: Lieve (74) verliest strijd tegen kanker na jarenlange inzet voor lotgenoten KOEN MOREAU

18 augustus 2019

17u47 4 Lede Haar 75ste verjaardag en de 50ste verjaardag van haar levenswerk, lingeriezaak Kriko langs de Grote Steenweg in Oordegem, werden haar net niet gegund. Vorige week sliep Lieve Van Wesemael thuis zachtjes in nadat ze voor de derde keer getroffen werd door borstkanker. Een ziekte die haar het leven kostte, maar ook de aanzet vormde voor haar levenswerk. Nadat ze in 1986 een eerste keer te maken kreeg met de ziekte, zette ze haar leven en winkel volledig ten dienste van lotgenoten.

In haar ziekbed thuis had Lieve tot kort voor haar dood nog steeds haar telefoon bij. Lotgenoten die belden stond ze te woord. Voor iemand die nog een prothese nodig had, ging ze nog een keer speciaal naar haar winkel. Een winkel waar ze binnenkort 50 jaar achter de toonbank zou hebben gestaan alvorens zachtjes af te ronden.

Na twee zware chemokuren had Lieve gezworen: een derde zou ze niet meer zou volgen. Tot het drie maanden geleden helaas opnieuw zover was. Lieve wou opnieuw vechten, want er waren nog zoveel lotgenoten die ze een hart onder de riem kon steken en na 50 jaar wou ze de deur van haar lingeriezaak in stijl achter zich dichttrekken. Het mocht helaas niet zijn.

Voor tal van vrouwen die een borstoperatie, -besparing of -reconstructie ondergingen, verdwijnt een vertrouwd gezicht. Honderden - zo niet duizenden - vrouwen passeerden de voorbije jaren in de winkel langs de Grote Steenweg. Niet zozeer voor sexy lingeriesetjes, badmode of doordeweekse slips. Wel voor een hartverwarmende babbel, om hun hart uit te storten of duizenden vragen te stellen over leven met en vooral na borstkanker.

Mateloze inzet

Haar inzet was, net als het respect en de vriendschap van lotgenoten, mateloos. Lang voor het borstklinieken bestonden, vormde Lieve zo op haar eigen bescheiden en integere manier de voorloper door vrouwen te helpen en bij te staan met hun vragen en onzekerheden.

Nochtans was Lieve een eenvoudig meisje toen ze op haar 14de aan de slag ging in het korsetteriebedrijf van De Craecker tegenover de Oordegemse kerk. Vandaag is daar café Het Lam Gods. In 1970 startte ze haar eigen lingeriezaak tegenover de huidige winkel langs de Grote Steenweg. Als naam koos ze voor Kriko, naar haar dochter Krista en zoon Koen. Dochter Daisy was toen nog niet geboren.

Nadat ze in 1986 zelf getroffen werd door borstkanker en merkte hoe weinig er op de markt was voor mensen zoals haar, specialiseerde ze zich in borstprotheses en engageerde ze zich enorm om lotgenoten bij te staan

Enkele jaren later vatte ze de drie jaar durende opleiding tot bandagist/orthesist/prothesist aan in Brussel en Brugge. Een immense inspanning aangezien haar man Robert De Cooman als vertegenwoordiger vaak dagenlang van huis was, ze de zorg over drie kleine kinderen had, haar winkeltje openhield en steeds urenlang onderweg was. Lieve slaagde met glans en de opleiding waarvoor ze in 1975 door het RIZIV erkend werd, bleek later van goudwaarde.

Mensen die omwille van misvormingen of functiestoornissen nood hadden aan hulpmiddelen of aangepaste kledij hielp ze bij het aanmeten, passen en aanpassen. In de beginjaren waren dat vooral korsetten. Nadat ze in 1986 zelf getroffen werd door borstkanker en merkte hoe weinig er op de markt was voor mensen zoals haar, specialiseerde ze zich in borstprotheses en engageerde ze zich enorm om lotgenoten bij te staan.

Gouden krab

Naast de zorgen in haar zaak ging Lieve dertig jaar de baan op langs verschillende ziekenhuizen als vrijwilligster van de zelfhulpgroep ‘Leven zoals voorheen’. Niet om lingerie te verkopen. Over haar winkel sprak ze nauwelijks. Wel om er te zijn voor mensen die hetzelfde meemaakten als zij destijds. Het leverde haar een ontmoeting met Prinses Astrid en de ‘Gouden Krab’ op, uitgereikt door de Liga Tegen Kanker. Aandacht die Lieve liever niet had. Behalve met lotgenoten praatte ze bijna nooit over de ziekte die in 1986 onverwacht met een klein knobbeltje bij haar aanklopte. De schijnwerper die nu over haar leven schijnt, had ze ongetwijfeld weggewuifd. Voor haar was het de gewoonste zaak van de wereld.

Het afscheid van Lieve vindt op vrijdag 23 augustus plaats om 10.00 uur in de Sint-Martinuskerk van Oordegem.