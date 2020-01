Zaakvoerder café ‘déjà-vu’ in Lede door overvaller met koevoet in elkaar geslagen Koen Moreau

06 januari 2020

20u07 94 Lede Cafébaas Luc Coppens van ‘déjà-vu’ uit de Nieuwstraat in Lede werd in de nacht van zondag op maandag kort na sluiting bij hem thuis overvallen. Hij incasseerde daarbij slagen met een koevoet in zijn gezicht.

“Ik ben vannacht het slachtoffer geworden van een gewelddadige homejacking en lig momenteel in Gent in het ziekenhuis. Het café blijft tot nader order gesloten”, maakte de man maandagavond zelf bekend via zijn Facebookpagina. Vertellen wat er gebeurde, lukte op dat moment niet. “Ik voel me momenteel nog veel te slecht”, aldus de man. Zijn gezinsleden waren eveneens te zwaar aangedaan om te reageren.

Begrijpelijk. De overval was dan ook bijzonder brutaal en agressief en gebeurde iets na middernacht kort nadat Luc zijn café afsloot. Dat was omwille van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie uitzonderlijk open geweest op zondag. “Het café zat gans de dag bomvol en er moeten flink wat inkomsten geweest zijn”, vertellen enkele gasten. “Dat moet ook mensen met minder goede bedoelingen opgevallen zijn. We zijn er zeker van dat dit het werk van mensen uit de buurt is.”

Wat er precies gebeurde, is onduidelijk. Mogelijk hielden de overvallers Luc in de gaten toen hij na middernacht zijn café afsloot, waarna ze hem achtervolgden of bij hem thuis opwachtten. Daar werd de man, vermoedelijk gedurende een uur, zwaar aangepakt.

“Hij werd meermaals met een koevoet in het gezicht geslagen. Mogelijk omdat hij zich verzette”, weten enkele buren. Luc werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Aalst gevoerd. Omwille van verschillende breuken in zijn gezicht werd hij nadien overgebracht naar het ziekenhuis Maria Middelares in Gent. Daar werd hij intussen geopereerd. Mogelijk volgen nog meer operaties.

Bij de politie wenst men in het belang van het onderzoek niet te communiceren. Wie iets opmerkte in of aan café déjà-vu of in de buurt van de Stokstraat zondagnacht wordt verzocht om tijdens de kantooruren contact op te nemen met de speurders op het nummer 053/60.64.64.