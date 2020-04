WZC Markizaat brengt cafetaria in gereedheid om bewoners met corona op te vangen: “Voorlopig nog geen besmettingen, maar we willen klaar zijn” Koen Moreau

06 april 2020

12u54 3 Lede Op vraag van het agentschap Zorg en Gezondheid richt ook het WZC Markizaat in Lede een quarantaine-ruimte voor besmette bewoners.

Die zijn er vandaag nog niet in het OCMW-rustoord, maar doordat de beschikbare testcapaciteit fors is toegenomen, komt daar meer dan waarschijnlijk — en in alle woonzorgcentra — verandering in. “Daarom voorzien we alvast extra bedden in de cafetaria en schermen we de ramen van die ruimte af”, vertelt directeur Tina Van Laere. “Daarnaast hebben we extra medisch materiaal in huis gehaald zodat we enerzijds materiaal hebben voor besmette en anderzijds voor niet-besmette bewoners. Een strikte scheiding vermindert het risico op overdracht.”

De voorbije dagen werden al besmettingen vastgesteld in WZC Molenkouter in Wichelen, WZC Sint-Anna in Haaltert, WZC Het Prieelshof in Oordegem en WZC Sint-Vincentius in Aaigem.