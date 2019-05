Wraakroepend: vier piepjonge kittens in vuilnisbak gedumpt KOEN MOREAU

24 mei 2019

16u02 112 Lede Mensen zonder hart hebben vrijdagnamiddag vier piepjonge kittens in een vuilnisbak gedumpt langs de Processieweg in Wanzele.

Ralph Iliano, gekend als journalist en radiomaker van de lokale Radio Lede, merkte de vuilnisbak bij thuiskomst op naast zijn brievenbus. “Ik weet echt niet wat ik met de diertjes moet doen, we hebben al een nestje katjes van onze eigen poes”, vertelt hij. Na de oproep via HLN om een of meerdere diertjes op te vangen, vonden alle kittens intussen een nieuwe thuis.