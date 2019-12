Woonzorgcentrum Prieelshof heeft voortaan ook 'Buurtrestaurant’ Koen Moreau

10 december 2019

16u55 0 Lede Om de schakel met de buurt compleet te maken start woonzorgcentrum Prieelshof in Oordegem met een ‘Buurtrestaurant.’

“Elke donderdagnamiddag is ieder die dat wenst welkom om bij ons te lunchen voor de prijs van 8,50 euro”, vertelt directeur Els Suys. Voor die prijs krijgen bezoekers soep, hoofdgerecht en dessert. “Wie van ons aanbod gebruik wil maken, moet dat wel ten laatste op dinsdag doorgeven via ergo@wzcprieelshof.be of 09/365.42.17.”

Volgens jaar start ook het OCMW van Lede in WZC Markizaat met een dorpsrestaurant. Daar zal je de eerste en derde dinsdag van de maand, eveneens mits inschrijving vooraf, terecht kunnen voor een maaltijd tegen een gelijkaardige prijs.