Woonzorgcentrum Prieelshof annuleert 'Dag van de Zorg' als extra voorzorg tegen coronavirus Koen Moreau

03 maart 2020

17u36 4 Lede De geplande activiteiten in Woonzorgcentrum Prieelshof op zondag 15 maart ter gelegenheid van de ‘Dag van de Zorg’ worden geschrapt.

“Deze beslissing hebben we genomen als extra voorzorg om eventuele coronabesmetting tegen te gaan”, geeft directeur Els Suys mee. Geen rondleiding achter de schermen, geen salsanamiddag, dj, hapjes of drankjes dus die dag in de Dokter Prieelslaan. Voor de allereerste Rock-Prieelshof op zaterdag 25 april is voorlopig nog geen beslissing genomen.