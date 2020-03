Woonzorgcentrum moet ramen vergrendelen: “Familieleden kunnen het niet laten elkaar aan te raken” Koen Moreau

19 maart 2020

15u16 0 Lede Directrice Els Suys van Het Prieelshof moet drastische maatregelen nemen om de bewoners van haar woonzorgcentrum te beschermen.

“Het is met pijn in het hart dat we onze bewoners naast bezoek nu ook frisse lucht moeten ontzeggen, maar helaas stelden we vast dat familieleden het niet konden laten om via de gekantelde ramen onze bewoners aan te raken”, vertelt Suys.

De vrouw wijst erop dat mensen door het niet respecteren van de regels niet alleen hun eigen familielid, maar bij uitbreiding alle bewoners van het woonzorgcentrum in gevaar brengen.