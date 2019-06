Wissel van de wacht in Bistro Lee: Stephan Muylaert (46) neemt fakkel over KOEN MOREAU

26 juni 2019

18u58 0 Lede Amper twee jaar nadat Willy Lorie (59) en Katleen Verhelst (44) uit Ottergem hun frituur Happy inruilden voor Bistro Lee krijgt de zaak met Aalstenaar Stephan Muylaert een nieuwe uitbater.

“Ik draai hier al een tijdje mee als flexijobber en toen Willy om gezondheidsredenen besloot te stoppen heb ik niet getwijfeld”, vertelt Stephan die na een opleiding industrieel ingenieur als atelierverantwoordelijke bij een herstelfirma aan de slag was. “Maar dit vind ik plezanter en heb ik altijd graag gedaan”, verklaart de man zijn drastische carrièreswitch. Voor de klanten verandert er weinig of niets. “Het vertrouwde concept en de menukaart blijven behouden.” De openingsuren worden wel uitgebreid. “Voortaan openen we ook op maandag van 10.30 tot 21 uur zoals we ook op vrijdag, zaterdag en zondag doen. Tijdens de wekelijkse markt op dinsdagochtend kan je van 8 tot 14 uur bij ons terecht.” Stephan zal zelf instaan voor de zaal. “En sporadisch zal ook mijn vrouw Selena hier te vinden zijn.”