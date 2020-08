Winkeldief met veel goesting rooft 25 tubes durex play bij Delhaize en krijgt uitbater achter zich aan: "Hij liep voor zijn leven” Koen Moreau

02 augustus 2020

16u52 0 Lede In de Delhaize supermarkt aan de Heiplas in Lede werd zaterdagochtend rond 10.30 uur een winkeldief betrapt. De man zette het op een lopen en verloor daarbij meer dan twintig tubes durex play.



Uitbater Filip Sabbe werd door een klant gewezen op het bizarre gedrag van de dief. “Die klant vertelde me dat de man plots zijn kar liet staan en gewoon door de kassa ging. Ik wist meteen hoe laat het was.” Sabbe - zelf een meer dan gemiddeld loper - ging achter de man aan, maar die sprintte weg. Tijdens zijn vlucht verloor hij meer dan twintig tubes durex play met een waarde van 236 euro. “Voor een bijzonder feestje of om door te verkopen.”

“Die dief liep alsof zijn leven er van af ging. Hij stormde de parking over richting steenweg waarna hij zich op het terrein van de houtzagerij verschool.” Intussen was de politie verwittigd. “Ik dacht dat hij niet weg kon. Helaas klom hij verderop over de afsluiting, liep hij naar een in de Heiplasstraat geparkeerde witte Mini en ging hij er met piepende banden van door.” Luttele minuten later arriveerde de politie, maar de dief bleek niet meer te vinden. “Het is duidelijk dat ik me niet langer moet toeleggen op lange afstand, maar moet omschakelen naar sprint en horden”, knipoogt Sabbe.