Wielertoeristen zwaargewond na kruisen tractor in donkere smalle landelijke straat Koen Moreau

15 oktober 2019

22u15 28 Lede Het kruisen van een groepje wielertoeristen met een tractor in de Veldekenswegel in Lede liep dinsdagavond totaal fout. Twee fietsers raakten zwaargewond.

Door een verkeerd manoeuvre, het aantikken van de tractor of een aanrijding door de tractor gingen verschillende fietsers tegen de vlakte. Een iemand was er bijzonder erg aan toe. Hij werd onder begeleiding van een mug-team naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst gevoerd. Een tweede fietser raakte eveneens zwaar gewond. Die werd naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gebracht.

Hoe het ongeval, in de smalle bocht net voorbij de laatste boerderij komende van Impe, gebeurde is niet helemaal duidelijk. “Een groepje fietsers wou de tractor - die richting Lede reed - kruisen, maar verder onderzoek moet uitwijzen wat precies de omstandigheden waren”, vertelt hoofdcommissaris Luk Lacaeyse van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede. “Twee personen liepen lichamelijk letsel op. Zij werden allebei buiten levensgevaar voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.”

Verkeersdeskundige

“Omwille van de techniciteit en de omstandigheden werd een verkeersdeskundige ter plaatse gevraagd. Die moet uitmaken hoe het ongeval kon gebeuren”, geeft Lacaeyse nog mee. De tractor stond in elk geval volledig rechts op de weg, waardoor er ruim een meter doorgang was voor de fietsers die in de andere rijrichting reden. Volgens ooggetuigen hadden de fietsers voldoende verlichting en waren ze duidelijk zichtbaar.

Door het ongeval en in afwachting van de komst van de verkeersdeskundige bleef de landelijke en onverlichte weg lange tijd afgesloten voor het verkeer. Dat betekende dat nogal wat automobilisten in de smalle donkere landelijke weg rechtsomkeer moesten maken. Pas omstreeks 22.15 uur werd de weg vrijgemaakt.