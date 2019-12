Wie wordt 'cultuurjubilaris' van Lede? Koen Moreau

05 december 2019

17u42 0 Lede Voor de uitreiking van de tweejaarlijkse cultuurprijzen is Lede nog op zoek naar kandidaten.

Bedoeling is om verenigingen en personen die op artistiek en cultureel vlak iets bijzonder presteerden eens in de bloemetjes te zetten. Nieuw is de titel van ‘cultuurjubilaris’. Die titel wordt uitgereikt aan een persoon die minstens 25 jaar belangeloze inzet toonde bij een vereniging aangesloten bij de culturele raad.

Weet jij op wiens lijf die titel geschreven is of wil je kandidaten voorstellen voor de overige cultuurprijzen? Laat dan voor 31 december van je horen bij de dienst cultuur via 053/60.68.60 of cultuur@lede.be. Het volledige reglement en voordrachtenformulieren zijn te vinden op de gemeentelijke website www.lede.be.