Werk aan de winkel: 17 procent fietsen van scholieren niet in orde voor donkere maanden Koen Moreau

15 oktober 2019

17u15 0 Lede In aanloop naar de donkere maanden controleerden agenten van de lokale politie op de diverse scholen van Erpe-Mere en Lede fietsen.

De resultaten zijn onthutsend. “Van de 920 gecontroleerde fietsen vertoonden er liefst 159 of 17 procent technische gebreken”, aldus de politie. De leerlingen ontvingen allen een verwittigingskaartje aan hun fiets en de scholen ontvingen een overzicht van de fietsen met gebreken.

“We vragen dat ouders en directie een oogje in het zeil houden om alle defecten, vooral qua verlichting en remmen, zo snel mogelijk te herstellen.” De preventieve actie krijgt overigens een repressief vervolg. “Vanaf 22 oktober zullen we op de baan controles uitvoeren en fietsers die niet in orde zijn beboeten”, waarschuwt de politie.